Alerta en La Paz y El Alto por crecida de ríos: desbordes en Irpavi dejan vías inundadas

Las intensas y persistentes precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas han puesto en alerta máxima a los municipios de La Paz y El Alto. El incremento del caudal en al menos seis ríos principales de la sede de Gobierno y el reporte de inundaciones en calles alteñas movilizaron a las brigadas de emergencia de ambas comunas.

En la ciudad de La Paz, el alcalde Iván Arias informó que la lluvia torrencial, que se prolongó por más de tres horas, provocó que la mayoría de los ríos registraran crecidas significativas. "Todos los ríos han crecido... han estado en nivel amarillo, a excepción del río Huayñajahuira y el río Aruntaya que han pasado a naranja", detalló la autoridad edil.

Emergencia en Flor de Irpavi

La situación más crítica se vivió en el sector de Flor de Irpavi, donde el río Aruntaya se desbordó, arrastrando una gran cantidad de lodo y piedras hacia la vía principal. Según la Dirección de Gestión de Riesgos, el problema se originó en la Cuenca Alta. "En la cabecera de la quebrada de Flor de Irpavi hay movimientos de tierra que al parecer vienen aprobados de otros municipios. Este material suelto, con la lluvia, ha bajado y nos ha anegado gran parte de la vía", explicó un funcionario municipal.

Los vecinos de la zona manifestaron su temor y malestar por la falta de soluciones estructurales. "Preocupados todos porque vamos haciendo reclamos hace años... trae bastante piedra, escombro, han hecho muchos movimientos de tierra en la parte superior", lamentó una residente, señalando que el deterioro del camino dificulta el paso de vehículos.

El Alto: Taponamientos y granizo

En la ciudad de El Alto, el panorama no fue distinto. El director de Gestión de Riesgos, Ing. Edgar Condori, informó que se atendieron seis llamadas de emergencia bajo el plan "Yanaptasiñani 2025-2026".

"Hemos tenido un aumento de caudal en distintos ríos, como el río Seco, Seque y Negro, por el tema del granizo que ocurre en la parte alta", señaló Condori. El funcionario también reportó un caso de retorno de aguas en la zona Pedro Domingo Murillo (Distrito 4) y múltiples obstrucciones por basura en vías troncales como la Mariscal Santa Cruz y la calle Luis Espinal.

Recomendaciones y pronóstico

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), las lluvias continuarán durante la presente jornada. Las autoridades municipales emitieron las siguientes recomendaciones:

No circular cerca de los ríos: Evitar el paso vehicular y peatonal en puentes o vías colindantes ante posibles "ondas pulsantes".

Líneas de emergencia: La Alcaldía de La Paz mantiene habilitada la línea 114 para reportar cualquier eventualidad.

Gestión de residuos: Se pide a la población no botar basura en las calles para evitar el taponamiento de sumideros, principal causa de inundaciones en El Alto.

Al momento, brigadas de la Secretaría de Resiliencia e Infraestructura trabajan en la limpieza de material de arrastre en la zona Sur para mantener habilitadas las rutas principales de conexión.

