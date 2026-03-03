“Era como en las películas”: boliviana cuenta la tensión por ataques en Medio Oriente

Los residentes bolivianos en Medio Oriente aseguran que son testigos directos de la tensión que se vive en la región en medio de una nueva escalada de ataques. Desde Dubái, la fisioterapeuta boliviana Amy Sarabia relató que, aunque las autoridades locales han logrado interceptar misiles, el temor persiste entre quienes viven lejos de su país.

Sarabia, quien reside desde hace cinco años en los Emiratos Árabes Unidos, contó que en los últimos días se activaron alarmas de emergencia en todos los dispositivos móviles, incluso cuando estaban en silencio, instruyendo a la población a resguardarse en espacios cerrados y alejarse de ventanas.

La boliviana explicó que el primer ataque la sorprendió cuando se dirigía a su trabajo. “Estaba tomando café cuando nos avisaron que estaban lanzando misiles hacia Abu Dhabi. Todo pasó muy rápido”, relató.

Desde su vivienda en Dubái, aseguró que pudo escuchar y observar el paso de los proyectiles en el cielo. “Era como en las películas. Uno nunca piensa estar en esa situación”, expresó.

Según su testimonio, el gobierno local activó de inmediato los protocolos de seguridad y logró destruir varios misiles antes de que impactaran. Algunos cayeron en el mar. Sin embargo, la incertidumbre continúa, ya que este martes volvieron a registrarse alertas y detonaciones en el aire.

Tras viralizar un video en redes sociales solicitando apoyo, Sarabi indicó que recibió respuesta de autoridades bolivianas y que la Cancillería ya se comunicó con los residentes para brindarles instrucciones.

No obstante, señaló que la falta de una representación diplomática boliviana en la región complica cualquier trámite urgente. La embajada más cercana se encuentra en Egipto, por lo que, en caso de emergencia, podrían recurrir a sedes diplomáticas de países vecinos como Perú o Ecuador.

“Somos muchos bolivianos aquí y en otros países del Medio Oriente como Catar, Arabia Saudita o Bahréin. Necesitamos representación directa”, manifestó.

La residente explicó que, tras un episodio similar el año pasado, mantiene una mochila preparada con documentos, ropa, agua y alimentos no perecederos. “Ya estaba durmiendo con la mochila lista, porque cuando toca esto hay que salir volando”, afirmó.

A cuatro días del inicio de los ataques, la situación en Dubái muestra cierta normalización en actividades cotidianas, pero bajo una constante tensión. “No se puede decir que ya acabó. Es una tensa calma”, indicó.

