Sacaba: Velan a los cinco hermanos y a su madre tras el trágico hecho que conmociona al país

El municipio de Sacaba se encuentra sumergido en un luto profundo tras el hallazgo de los cuerpos de Ana Torres, de 31 años, y sus cinco pequeños hijos en su domicilio. Este miércoles, los restos de la familia están siendo velados en la sede de su OTB, donde la comunidad se ha volcado para acompañar al padre y a los parientes cercanos en este momento de sufrimiento indescriptible.

El velorio congregó no solo a los residentes locales, sino también a familiares que viajaron de urgencia desde el departamento de Oruro al conocerse la noticia. El silencio y el respeto predominan en el lugar; los allegados, sumidos en el impacto de la pérdida de Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de apenas tres meses, han preferido no brindar declaraciones ante la prensa, enfocándose en su proceso de duelo.

Ante la precaria situación y la magnitud del hecho, la solidaridad no se hizo esperar. La asociación de funerarias locales donó la totalidad de los ataúdes, mientras que la Alcaldía de Sacaba confirmó la donación de los nichos donde descansarán las víctimas, apoyo que se oficializará en las próximas horas.

Este caso, que se conoció públicamente tras la denuncia del padre de los menores la noche del martes, fue calificado como un múltiple infanticidio seguido de muerte, un hecho que no solo enluta a una OTB, sino que ha generado una ola de conmoción en todo el departamento de Cochabamba y el resto del país.

