Golpe a los mercados: la Bolsa de Tokio se hunde 3,6 % por crisis en Oriente Medio

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundió este miércoles un 3,61 %, encadenando su tercera sesión consecutiva a la baja por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restó 2.033,51 puntos, hasta ubicarse en 54.245,54 enteros, su nivel más bajo desde principios de febrero.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cayó además un 3,67 %, o 138,5 puntos, hasta situarse en 3.633,67 unidades.

Miedo al impacto en la economía japonesa

El miedo al impacto en la economía japonesa de un aumento de los precios de la energía por la escalada en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transcurre gran parte del crudo que importa Asia, llevó a los inversores a desprenderse de activos de riesgo, y las caídas fueron generalizadas a lo largo de la jornada.

En el sector de los semiconductores, firmas como Disco o Advantest registraron bajadas del 5,57 % y del 4,76 %, respectivamente, mientras que el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se desplomó un 7,16 %.

También bajaron las principales navieras del país: Nippon Yusen cayó un 2,85 %, Mitsui O.S.K. Lines un 1,8 % y Kawasaki Kisen Kaisha un 1,75 %.

Impacto en el sector de automóvil

En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejó un 4,92 %, mientras que sus rivales Honda y Nissan bajaron un 2,72 % y un 4,16 %, respectivamente.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony repuntó un 0,62 %, y la empresa de videojuegos Nintendo subió un 1,33 %.

En el sector de la banca las caídas fueron generalizadas. El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejó un 4,7 %, SMBC bajó un 6,53 % y Mizuho cayó un 5,85 %.

