Trabajadores de salud inician paro de 72 horas en Santa Cruz por pagos pendientes

Los trabajadores del sector salud comenzaron este miércoles un paro movilizado de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 6 de marzo, exigiendo la cancelación de sus salarios correspondientes al mes de enero, así como el pago de aportes a seguros y gestoras.

Desde tempranas horas, en el Hospital Palos Verdes se pudo constatar que la atención médica se ha limitado únicamente a emergencias, mientras que el resto de los servicios se encuentra suspendido.

La medida de presión se desarrolla tanto en la ciudad como en las provincias, afectando a diversos centros de salud.

Según informaron los representantes de los trabajadores, el paro se mantendrá hasta que las autoridades municipales cumplan con la cancelación de los sueldos pendientes y los acuerdos previamente establecidos con el sector.

Los empleados de salud reiteran que el objetivo de esta protesta es garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna, asegurando así la continuidad del servicio y la estabilidad laboral.

