TEMAS DE HOY:
Investigan muertes Sacaba en emergencia Asesinato

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Trabajadores de salud inician paro de 72 horas en Santa Cruz por pagos pendientes

La medida se cumple durante tres días en centros de salud de la ciudad y provincias; solo se atienden emergencias mientras los trabajadores exigen el pago de salarios de enero y aportes pendientes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/03/2026 7:20

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los trabajadores del sector salud comenzaron este miércoles un paro movilizado de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 6 de marzo, exigiendo la cancelación de sus salarios correspondientes al mes de enero, así como el pago de aportes a seguros y gestoras.

Desde tempranas horas, en el Hospital Palos Verdes se pudo constatar que la atención médica se ha limitado únicamente a emergencias, mientras que el resto de los servicios se encuentra suspendido.

La medida de presión se desarrolla tanto en la ciudad como en las provincias, afectando a diversos centros de salud.

Según informaron los representantes de los trabajadores, el paro se mantendrá hasta que las autoridades municipales cumplan con la cancelación de los sueldos pendientes y los acuerdos previamente establecidos con el sector.

Los empleados de salud reiteran que el objetivo de esta protesta es garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna, asegurando así la continuidad del servicio y la estabilidad laboral.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD