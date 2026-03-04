Desconfianza por billetes de la serie B: comerciantes y choferes evitan recibirlos en La Paz

La circulación de billetes de la serie B continúa generando desconfianza entre comerciantes y transportistas en el comercio de La Paz, donde varios vendedores admitieron que prefieren no aceptarlos por temor a perder el dinero.

Algunas “caseritas” reconocen que no conocen el procedimiento para verificar la validez de los billetes ni el uso de la aplicación habilitada para ese fin.

“No voy a querer recibir, mucho no entiendo esto”, señaló una vendedora de fruta del mercado Rodríguez.

Explicó que, aunque intenta evitar recibirlos, en ocasiones no tiene alternativa.

“No puedo rechazar a los caseros. Hay que llevar al banco, no hay de otra”, agregó, indicando que luego junta los billetes para cambiarlos en una entidad financiera.

Otra comerciante aseguró que sí acepta algunos cortes, pero con restricciones.

“Los de 100 y 200 estoy recibiendo, los de 10 no”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que a veces debe recibirlos, porque los clientes no cuentan con otro efectivo.

Transporte público también los rechaza

La situación se replica en el transporte público. Un chofer consultado indicó que no está aceptando billetes de la serie B.

“No, sinceramente no me están recibiendo ni en el surtidor”, sostuvo, asegurando que tampoco en estaciones de servicio aceptan estos cortes.

Incluso cuando algunos usuarios verifican que el billete es válido, enfrentan el rechazo.

“Nadie quiere la serie B, ni aunque sea válido”, reclamó una afectada.

En el mercado, varios vendedores admitieron que no utilizan la aplicación de verificación y que desconocen cómo funciona. Ante la incertidumbre, muchos optan por no recibir los billetes nuevos y prefieren los antiguos, aunque estén más deteriorados.

