Bancos aplicarán mecanismos de control y verificación para evitar el ingreso de billetes inválidos

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) emitió este domingo un comunicado a la opinión pública en el que informó que las entidades financieras del país procederán a la inmediata retención, invalidación y destrucción de los billetes de la Serie B cuyos rangos fueron declarados sin curso legal por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La determinación responde a la instrucción del ente emisor, luego de que dichos billetes formaran parte del lote transportado en la aeronave siniestrada en la ciudad de El Alto.

“Asoban expresa su más profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto, cuyas lamentables consecuencias enlutan a varias familias”, señala el pronunciamiento institucional.

Rangos invalidados

Según el detalle oficial, los cortes y rangos de la Serie B que quedaron sin curso legal son:

Bs 10: del 67250001 al 92250000

Bs 20: del 87280145 al 120950000

Bs 50: del 77100001 al 109800000

En cumplimiento de la disposición del BCB, las entidades bancarias activarán a nivel nacional todos los mecanismos de control y verificación disponibles para evitar que estos billetes ingresen o permanezcan en el sistema financiero formal, con el objetivo de resguardar la integridad del circuito monetario.

Plataforma de verificación

Para que la población pueda comprobar si un billete mantiene curso legal, el BCB habilitó en su página oficial un verificador digital donde se puede introducir el número de serie.

La población puede ingresar al siguiente enlace dispuesto por el BCB:

https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-número-de-serie

Asoban aclaró que todo billete dispensado por las entidades bancarias, a través de sus distintos canales de atención, es plenamente válido para cualquier tipo de transacción.

Recomendación: priorizar pagos electrónicos

Con el fin de evitar la circulación de los rangos invalidados sin afectar el normal desarrollo de las actividades comerciales, el gremio recomendó priorizar el uso de medios de pago electrónicos, como códigos QR y otras modalidades digitales disponibles en el sistema financiero.

