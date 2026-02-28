¡Atención! Inhabilitan billetes Serie B y piden a la ciudadanía evitar su circulación en transacciones

El Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informaron que los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B de la Nueva Familia de Billetes de Boliviano quedan inhabilitados de manera inmediata para su uso y circulación, tras el siniestro aéreo ocurrido en El Alto.

La medida implica que estos cortes no deben ser utilizados en transacciones comerciales ni financieras en todo el país.

¿Qué hacer si usted tiene estos billetes?

Las personas que hayan obtenido legalmente estos billetes no perderán su valor. Podrán canjearlos por otros de igual monto en el sistema financiero, conforme a un calendario que el BCB anunciará en los próximos días.

Se recomienda:

No utilizar los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B.

Acudir a entidades del sistema financiero una vez que el BCB publique el procedimiento de canje.

Evitar intentar introducir al sistema billetes vinculados al siniestro, ya que están plenamente identificados y su circulación puede derivar en sanciones.

Advertencia

El BCB informó que los billetes que se encontraban en la aeronave siniestrada están debidamente numerados e identificados. Las entidades financieras procederán a su retención inmediata y reportarán a las autoridades competentes a quienes intenten hacerlos circular.

La ASFI aseguró que el sistema financiero opera con total normalidad y que los ahorros de la población están garantizados.

Mira la programación en Red Uno Play