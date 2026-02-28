“Siete miembros de una familia fallecieron”: piden celeridad en la entrega de cuerpos en la morgue

En las puertas de la morgue judicial de La Paz, el dolor de los familiares de las 22 víctimas se ha transformado en un clamor por celeridad administrativa. Un representante de una cooperativa minera denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, la falta de requerimientos fiscales impide que los cuerpos sean entregados a sus allegados.

“Lamentablemente hasta ahora no nos han entregado los cuerpos, falta el trámite documental y el requerimiento fiscal”, manifestó con evidente frustración. Según explicó, el médico forense ha indicado que sin estas órdenes legales no es posible proceder con la salida de los restos.

El testimonio reveló la magnitud de la tragedia personal detrás del accidente, señalando que una sola familia de su sector perdió a siete de sus integrantes.

“Son siete miembros de esta familia que han fallecido, de mi compañero de trabajo y en representación de él estamos aquí”, relató el trabajador minero.

La urgencia de los dolientes también responde a la compleja logística que deben enfrentar para el sepelio en sus regiones de origen. El entrevistado indicó que espera trasladar los féretros hasta el municipio de Larecaja, lo que implica un recorrido de más de 300 kilómetros y un viaje de ocho horas.

“Estamos en la obligación de apoyar y hacemos el pedido a las autoridades para que den celeridad; ¿cómo es posible que no se puedan retirar los cuerpos?”, cuestionó.

