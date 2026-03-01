TEMAS DE HOY:
Deportes

Oriente confirma su onceno: Marcelo Martins esperará su momento desde el banco

El Flecheiro y Eliaquim Mangala figuran entre los suplentes para el duelo ante Real Tomayapo en el Tahuichi. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 14:43

Adelante: Marcelo Martins Moreno; en la última línea, por izquierda Luciano Ursino y por derecha Eliaquim Mangala. Foto: Oriente Petrolero.
Santa Cruz, Bolivia.

Oriente Petrolero hizo oficial la formación titular para el compromiso de esta tarde frente a Real Tomayapo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Torneo Repechaje de Verano. La principal novedad es que Marcelo Martins no arrancará desde el inicio y aguardará su oportunidad en el banco de suplentes.

El delantero, que vive su regreso al club tras más de dos décadas, podría sumar minutos en el segundo tiempo. Tanto el propio jugador como la dirigencia verdolaga habían anticipado en días previos que existía una alta probabilidad de que su debut oficial se concrete en esta jornada.

En la banca también estará el defensor francés Eliaquim Mangala, otra de las incorporaciones que ha generado expectativa en la hinchada refinera. Martins lucirá el dorsal 9, mientras que Mangala portará el número 5.

Once titular de Oriente Petrolero para enfrentar a Real Tomayapo. Foto: redes sociales.

El encuentro está programado para las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, escenario donde el público espera presenciar el ingreso de sus nuevas figuras en un partido clave para las aspiraciones del conjunto cruceño.

