TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE AÉREO Hombre sin vida

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Irán frenó su liga profesional de fútbol tras la intervención militar de EE. UU.

La federación iraní detuvo su liga local y su presidente admite que la participación en la Copa del Mundo dependerá de lo que determinen las autoridades deportivas internacionales. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 9:38

Jugadores de la liga local de Irán disputando el balón. Foto: EFE.
Irán.

Escuchar esta nota

La preparación de la selección iraní rumbo a la Copa del Mundo 2026 quedó envuelta en incertidumbre luego del inicio de operaciones militares de gran escala de Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní. El nuevo escenario geopolítico no solo afecta al país en el plano político, sino también al deportivo.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó que el campeonato nacional fue suspendido de manera indefinida ante el riesgo de nuevos ataques y la movilización interna. La paralización del torneo impacta directamente en el ritmo competitivo de los futbolistas que integran la selección clasificada al Mundial.

En declaraciones públicas, el dirigente reconoció que, tras los hechos recientes, resulta difícil mantener el entusiasmo de cara al certamen que se disputará en Norteamérica. Sin embargo, aclaró que cualquier determinación sobre una eventual renuncia no dependerá exclusivamente de su federación, sino de las máximas autoridades del fútbol mundial.

Irán tiene programados sus tres encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense: enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, volverá a jugar en esa ciudad el día 21 ante Bélgica y cerrará el 26 contra Egipto en Seattle. La situación agrega presión a la organización del torneo.

Desde la FIFA, el secretario general Mattias Grafström aseguró que el organismo sigue de cerca los acontecimientos. Indicó que, tras el reciente sorteo realizado en Washington, el objetivo continúa siendo garantizar un Mundial seguro con la participación de todas las selecciones, en coordinación con los gobiernos anfitriones.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisa junto a su equipo de seguridad nacional la operación militar denominada “Furia Épica”, según informó la Casa Blanca. El desarrollo de estos hechos mantiene en vilo a la comunidad futbolística internacional a pocos meses del inicio del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD