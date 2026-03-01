Irán frenó su liga profesional de fútbol tras la intervención militar de EE. UU.

La preparación de la selección iraní rumbo a la Copa del Mundo 2026 quedó envuelta en incertidumbre luego del inicio de operaciones militares de gran escala de Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní. El nuevo escenario geopolítico no solo afecta al país en el plano político, sino también al deportivo.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó que el campeonato nacional fue suspendido de manera indefinida ante el riesgo de nuevos ataques y la movilización interna. La paralización del torneo impacta directamente en el ritmo competitivo de los futbolistas que integran la selección clasificada al Mundial.

En declaraciones públicas, el dirigente reconoció que, tras los hechos recientes, resulta difícil mantener el entusiasmo de cara al certamen que se disputará en Norteamérica. Sin embargo, aclaró que cualquier determinación sobre una eventual renuncia no dependerá exclusivamente de su federación, sino de las máximas autoridades del fútbol mundial.

Irán tiene programados sus tres encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense: enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, volverá a jugar en esa ciudad el día 21 ante Bélgica y cerrará el 26 contra Egipto en Seattle. La situación agrega presión a la organización del torneo.

Desde la FIFA, el secretario general Mattias Grafström aseguró que el organismo sigue de cerca los acontecimientos. Indicó que, tras el reciente sorteo realizado en Washington, el objetivo continúa siendo garantizar un Mundial seguro con la participación de todas las selecciones, en coordinación con los gobiernos anfitriones.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisa junto a su equipo de seguridad nacional la operación militar denominada “Furia Épica”, según informó la Casa Blanca. El desarrollo de estos hechos mantiene en vilo a la comunidad futbolística internacional a pocos meses del inicio del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play