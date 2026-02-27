“No vine a pasear, quiero ganar la liga”: Mangala tras su presentación oficial en Oriente

En su presentación oficial como flamante incorporación de Oriente Petrolero, el experimentado defensor francés Eliaquim Mangala dejó en claro que su llegada al club refinero no es casualidad ni un paso más en su carrera, sino un desafío que asume con convicción y ambición.

“Agradezco al presidente y a mi director también la verdad estoy muy contento de estar aquí para mi ser parte de un proyecto de una familia como Oriente Pettrolero es una gran oportunidad voy a disfrutar lo mayor posible. Estoy trabjando para llegar de la mejor manera posible para llegar en las mejores condiciones para el domingo vamos a ver con el profe si llego para el domingo”, expresó el defensor, quien espera estar a disposición del cuerpo técnico para el próximo compromiso.

Mangala también se refirió a su decisión de llegar al fútbol boliviano tras su paso por las grandes ligas europeas:

“Llegar a la liga boliviana después de estar en la Champions y la Premier es muy sencillo estuve hablando con un guía que me contactó para hablar del proyecto del club, eso fue fácil porque Oriente es un club que tiene mucha ambición para mí un equipo que tiene ambición y está peleando siempre arriba por ganar un campeonato o la Libertadores en ese sentido el club tiene todo lucharé para esto, por eso fue fácil para mí llegar aquí y voy aprovechar esa oportunidad”.

El zaguero no dudó en elogiar la dimensión del club:

“Oriente tiene una dinámica y es el mejor equipo de Bolivia para mí un club que está en esas dimensiones e intenta ganar el campeonato y la Libertadores y eso para mí es importante. Tengo 35 años y no vine a pasear queremos ganar la liga y lo tengo claro”.

Además, dejó en evidencia su deseo de conectar con la hinchada refinera y asumir el reto junto a referentes del plantel como Marcelo Martins.

“Me lo que es la hinchada de Oriente eso es lo que quiero vivir, yo vivo por eso por esta pasión y quiero jugar más partidos de estos tipos. Mi trayectoria y la de Martins es buena, los dos vinimos por lograr grandes cosas con el equipo, el club siempre tiene que estar arriba él y yo estamos aquí para ayudar vamos a hacer lo posible para de inmediato lograr el objetivo”.

Con experiencia en la élite del fútbol europeo, Mangala asume el desafío de liderar la defensa albiverde con la meta clara: devolver a Oriente a lo más alto del fútbol boliviano y competir a nivel internacional.

