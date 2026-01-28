¿Cuánto ganará Mangala en Oriente? Atención a lo que dice su representante

Guillaume Jouberjean, representante del futbolista francés Eliaquim Mangala, se refirió al tema del salario del jugador en Oriente Petrolero en una entrevista realizada en El Mañanero de la Red Uno de Bolivia.

“Yo conozco bien la realidad del fútbol boliviano. Le puedo garantizar que hoy día hay jugadores de cualquier club de primera que están cobrando más que él. El económico en ningún caso fue un problema para Eliaquim”, afirmó Jouberjean.

El representante añadió:

“Por ejemplo, sin entrar en detalle, cuando una persona ficha por 55 millones de dólares, el contrato anual que pueda percibir. No ha venido aquí por un tema económico. Al contrario, aceptó de una la propuesta de Oriente”.

Además, señaló:

“Te puedo decir, garantizar con claridad que hay jugadores de cualquier club, incluso de la UD Vinto, que están cobrando mucho más de lo que ha acordado con Oriente”.

Actualmente, Mangala se encuentra entrenando con el club en San Antonio y jugará toda la temporada que está por comenzar en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play