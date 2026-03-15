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¡Feliz viaje! Bolivia golea 3-0 a Trinidad y Tobago y parte al repechaje

Haquín, Godoy y Nava, anotaron en la goleada de la Verde sobre Trinidad y Tobago en el Tahuichi.

Martin Suarez Vargas

15/03/2026 16:14

Juan Godoy siendo felicitado por Robson Matheus y Marcelo Torrez tras anotar el segundo tanto de Bolivia sobre Trinidad y Tobago. Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia.

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La selección boliviana de fútbol goleó 3-0 a Trinidad y Tobago y parte motivada al repechaje. Los dirigidos por Óscar Villegas vencieron a los caribeños con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava, en un partido que dominaron de principio a fin en el Tahuichi.

AQUÍ EL MINUTO A MINUTO. 

51' Gooool de Bolivia, Fernando Nava anota el 3-0 ante Trinidad y Tobago.

En marcha el segundo tiempo en el Tahuichi entre Bolivia y Trinidad y Tobago.

Final del primer tiempo.

36' Gooool, Juan Godoy anota el segundo para Bolivia ante Trinidad y Tobago.

22' Gooool de Bolivia. Haquín se elevó y metió un cabezazo para el gol de la Verde.

17' Haquín se perdió el gol para Bolivia el arquero sacó el balón casi dentro de su arco.

8' Remate de Tonino Melgar el arquero de Trinidad envía el balón al corner.

5' Trinidad y Tobago intenta jugar de contra ante Bolivia.

4' Bolivia tiene el dominio del balón.

1' Godoy tuvo la primera ocasión clara de gol para Bolivia.

Comenzó el partido entre Trinidad y Tobago.

Viscarra aplaude a la hinchada que está en las graderías.

Está todo preparado, Trinidad y Tobago se dirige a su campo y Bolivia se toma fotografía para el recuerdo antes del partido.

Ambos seleccionados entonan sus respectivos himnos.

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