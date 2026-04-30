¿Julián Álvarez se perderá el Mundial con Argentina? Lo que se sabe

Tras el duelo contra Arsenal por la semis de ida de la Champions, el entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, se refirió al estado físico de sus delanteros tras el último empate y despejó las dudas en torno a Julián Álvarez. El técnico aseguró que tanto él como Giuliano estarán disponibles para el próximo compromiso: “El martes van a estar seguro. Giuliano por la sobrecarga, Julián por la caída que tuvo en la mitad de cancha. No tengo dudas que el martes van a jugar”.

Con el paso de las horas, la preocupación fue disminuyendo. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que la molestia del atacante argentino no pasó de una torsión de tobillo, sin mayores complicaciones. Se trata de un golpe leve que no le impedirá entrenar con normalidad durante la semana.

Pensando en la carga de partidos, el cuerpo técnico evalúa preservar al ex River en el duelo del sábado frente a Valencia CF por La Liga. Sin embargo, todo indica que estará disponible para el encuentro de vuelta ante los Gunners.

La noticia genera alivio no solo en el club español, sino también en el entorno de la Selección Argentina, donde Lionel Scaloni sigue de cerca a sus futbolistas a poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo.

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