Blooming celebra 80 años y presenta a su reina, María Belén Chavez

En el marco de su 80 aniversario, el Club Blooming dio inicio a una serie de actividades conmemorativas que reúnen a toda su hinchada. Como parte de los festejos, fue presentada oficialmente María Belén Chavez, de 23 años, como reina del club.

La joven no solo destaca por su entusiasmo y carisma, sino también por su historia dentro de la institución. Chávez formó parte del equipo femenino de Blooming entre 2019 y 2022, desempeñándose como delantera.

“Juego fútbol desde los 12 años y ser parte del club fue una experiencia muy linda”, recordó.

Su vínculo con el club viene desde la infancia. “Soy bloominista desde la cuna, toda mi familia lo es. Desde muy pequeña iba al estadio”, contó.

Sobre su designación como reina, confesó que fue una sorpresa. “Me llamaron horas después de lo previsto y me dieron la noticia. Estoy muy feliz y agradecida”, señaló, destacando también la responsabilidad de representar a la hinchada.

Las celebraciones incluyen una caravana, la coronación oficial y una fiesta central, además de actividades junto a los aficionados. “Voy a ser una reina presente, participando en todo lo posible”, aseguró.

Chávez también mostró su faceta más apasionada como hincha: “Soy muy gritona en el estadio”, dijo entre risas, adelantando que vivirá intensamente cada actividad del aniversario.

Los festejos arrancan con un partido internacional y continuarán con concentraciones masivas de hinchas, en un aniversario que promete ser histórico para la institución celeste.

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