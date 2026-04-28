Blooming partió rumbo a Venezuela para un duelo vital en la Sudamericana

El plantel de Blooming emprendió viaje rumbo a Venezuela, donde este jueves enfrentará a Carabobo FC desde las 18:30 (hora boliviana), en un duelo clave por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La academia cruceña llega a este compromiso luego de empatar como local ante River Plate y caer por 3-2 frente a Bragantino en Brasil. Con un punto en la tabla, el equipo boliviano está obligado a sumar para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.

Carabobo, por su parte, suma tres unidades tras vencer a Bragantino en casa y perder por la mínima diferencia ante River en Buenos Aires, por lo que también se juega una oportunidad importante para pelear por el segundo cupo del grupo.

Antes de partir, el entrenador Mauricio Soria expresó su molestia por la organización del viaje, asegurando que las condiciones no favorecen al rendimiento del equipo.

“De la manera en la que estamos viajando no apoyan en nada a lo que nosotros pretendemos. No nos dan todas las armas que quisiéramos para poder competir”, reclamó el estratega.

Soria cuestionó los horarios establecidos para el traslado, señalando que afectan el descanso de los jugadores en la previa de un encuentro internacional.

Pese al malestar, el técnico aseguró que el grupo mantiene la ilusión intacta y prometió máxima entrega para representar de la mejor manera al club y al fútbol boliviano.

Blooming contará con plantel completo para este compromiso, incluyendo la habilitación de José María Carrasco, en un partido que puede marcar el rumbo de la academia en el torneo continental.

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