Aurora rompe la sequía y consigue su primera victoria tras vencer a San Antonio (3-1)

Aurora logró su primera victoria en el torneo Todos contra Todos tras imponerse 3-1 a San Antonio Bulo Bulo en el estadio Félix Capriles.

El Equipo del Pueblo dejó atrás una racha de tres empates consecutivos y mostró efectividad para quedarse con un triunfo clave que le permite escalar en la tabla y sumar confianza.

El conjunto cochabambino golpeó temprano en el partido. Sebastián Viviani abrió el marcador a los 11 minutos con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, mientras que Erwin Junior Sánchez amplió la ventaja a los 24’, en una jugada que fue revisada por el VAR antes de ser validada.

Aunque el trámite no fue del todo intenso, Aurora supo aprovechar sus momentos y se fue al descanso con una diferencia cómoda.

En el complemento, San Antonio reaccionó y logró descontar a través de Ramiro Ballivián a los 52 minutos, generando cierta incertidumbre. Sin embargo, Aurora mantuvo el control y terminó de liquidar el encuentro con un penal convertido por Rodrigo Ramallo a los 74’.

Con este resultado, Aurora suma seis puntos y supera a su rival en la clasificación, marcando un punto de inflexión en su campaña.

En la próxima fecha, el Equipo del Pueblo recibirá a Guabirá, mientras que San Antonio buscará recuperarse cuando enfrente a Independiente.

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