México celebra: Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial ante Sudáfrica

Nueve minutos bastaron para que México rompiera el hielo en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica, y el autor del primer grito de gol fue Julián Quiñones, delantero que arrasó en la última temporada de la Saudi Pro League.

El tanto llegó tras un error defensivo sudafricano: Brian Gutiérrez recuperó la pelota cerca del área y se la cedió a Quiñones. El atacante amagó con una primera jugada, se acomodó frente al arco y, con un potente disparo de derecha, envió el balón al fondo de las redes.

El Estadio Ciudad de México estalló: 87.500 aficionados se pusieron de pie para celebrar el primer gol del Tri en el Mundial 2026, que además enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y a Chequia nuevamente en la capital.

Un goleador imparable: En la temporada 2025-2026, Julián Quiñones anotó 33 goles en 31 partidos de la Saudi Pro League, sumando un total de 37 goles contando sus actuaciones en copa. Su rendimiento le permitió ganarse un lugar en la selección de Vasco Aguirre, a pesar de no haber sido considerado inicialmente.

Con esta anotación, Quiñones se convierte en el segundo futbolista naturalizado mexicano en marcar en una Copa del Mundo, siguiendo los pasos de Antonio Naelson “Sinha”, quien lo logró en Alemania 2006 frente a Irán con un certero cabezazo.

El primer gol del Mundial 2026 ya queda en la historia y pone a México en ventaja en su camino hacia la gloria mundialista.

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