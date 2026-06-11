¡Listos para el Mundial 2026! Conoce el fixture completo en Red Uno

El Mundial 2026 es el más grande de la historia. Se disputa del 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones, con total de 104 partidos.

Fixture completo del Mundial 2026 (hora boliviana)

Jueves 11 de junio

15:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

22:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

15:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto

21:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio

15:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco

18:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey

21:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

00:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver

13:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston

16:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas

19:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia

22:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

12:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta

15:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle

18:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami

21:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

Martes 16 de junio

15:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

18:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston

21:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

00:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco

13:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston

16:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas

19:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto

22:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México

Jueves 18 de junio

12:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta

15:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles

18:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver

21:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara

Viernes 19 de junio

17:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle

18:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston

21:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia

Sábado 20 de junio

00:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco

13:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston

16:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto

20:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City

Domingo 21 de junio

00:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey

12:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta

15:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles

18:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami

21:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver

Lunes 22 de junio

13:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas

17:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia

20:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

Martes 23 de junio

23:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco

13:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston

16:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston

19:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto

22:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara

Miércoles 24 de junio

15:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver

15:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle

18:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta

21:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México

21:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey

Jueves 25 de junio

16:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey

16:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia

19:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City

19:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas

22:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles

22:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco

Viernes 26 de junio

15:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston

15:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto

20:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara

20:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston

Sábado 27 de junio

23:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver

23:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle

17:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey

17:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia

19:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami

19:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta

22:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas

22:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City

Cuándo empiezan los cruces del Mundial 2026

Dieciseisavos de final

Se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Octavos de final

Se disputarán entre el 4 y el 7 de julio.

Cuartos de final

9 de julio – Boston

10 de julio – Los Ángeles

11 de julio – Miami

11 de julio – Kansas City

Semifinales

14 de julio – Dallas

15 de julio – Atlanta

Partido por el tercer puesto

18 de julio – Miami

Final del Mundial 2026

La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

15:00 (hora boliviana) – Final del Mundial 2026 – MetLife Stadium

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y RD Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Fuente: TN

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