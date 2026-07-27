¿Cuánto ganará Vozinha en Colo Colo? La prensa chilena reveló la cifra

El arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. En las últimas horas, además de confirmarse su inminente llegada a Chile, también se conocieron detalles sobre el salario que recibirá en el club albo.

Según informó el medio chileno Radio ADN, el experimentado guardameta de 40 años percibirá un sueldo mensual de 47 millones de pesos chilenos, cifra que equivale aproximadamente a 50.000 dólares.

Este monto representa un importante incremento respecto a lo que ganaba en su anterior equipo, el GD Chaves de Portugal, donde su salario era de entre 6.000 y 9.000 euros mensuales, es decir, alrededor de 10.000 dólares al mes.

Pese a tratarse de un fichaje de alto impacto, el salario de Vozinha estará por debajo del que perciben las principales figuras del plantel, entre ellas el histórico mediocampista Arturo Vidal. De acuerdo con la información difundida en Chile, el arquero tampoco integrará el grupo de los tres futbolistas mejor remunerados del equipo.

Vozinha llega al conjunto albo tras destacar con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, torneo en el que se consolidó como una de las grandes figuras bajo los tres palos y despertó el interés de varios clubes.

Está previsto que el guardameta arribe este martes a Chile para cumplir con la revisión médica correspondiente. Posteriormente, firmará su contrato con Colo Colo y será presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club para la presente temporada.

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