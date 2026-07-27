"Se quedaron consumidos por el odio": la dura respuesta de Infantino a las críticas al Mundial

Gianni Infantino salió con firmeza a defender la organización del Mundial y respondió a las críticas que marcaron el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. A través de un extenso mensaje en redes sociales, el presidente de la FIFA rechazó las teorías conspirativas sobre la seguridad, los arbitrajes y la logística del campeonato, al tiempo que lanzó una dura crítica contra quienes, según dijo, difundieron "odio y rumores falsos".

Una semana después de la final en la que España se coronó campeona del mundo tras vencer a Argentina, el dirigente aseguró que el certamen se desarrolló sin incidentes de gravedad.

"Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo en 16 ciudades fantásticas: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia; solo alegría, emociones, felicidad y unidad", escribió.

"Mientras ustedes dividen, nosotros unimos"

El máximo dirigente del fútbol mundial apuntó directamente contra quienes cuestionaron el desarrollo de la Copa del Mundo y afirmó que muchas de las críticas estuvieron basadas en información falsa.

"Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A quienes difunden odio y rumores falsos desde sus pantallas, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos organizando y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos", expresó.

Foto EFE

Defendió el poder del fútbol por encima de la política

Infantino también destacó que el Mundial logró reunir a selecciones y aficionados de distintos países pese a los conflictos internacionales.

Como ejemplo, mencionó la participación de Irán, cuya selección pudo competir en Estados Unidos a pesar de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

"El fútbol va de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación", sostuvo.

Asimismo, rechazó las críticas relacionadas con las restricciones migratorias y aseguró que se dio demasiada importancia a los casos aislados.

"Hablan de las pocas personas a las que se les negó la visa y pasan por alto los millones que sí pudieron ingresar", afirmó.

También defendió los arbitrajes

Otro de los puntos abordados por el presidente de la FIFA fueron las polémicas arbitrales que generaron debate durante el torneo.

Sin referirse a jugadas específicas, señaló que los errores forman parte del fútbol y cuestionó que algunos países critiquen decisiones similares a las que aceptan en sus propias ligas.

"Las tarjetas o decisiones potencialmente erróneas forman parte del fútbol y son habituales en muchas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que quienes las aceptan en sus competiciones sean los primeros en cuestionarlas aquí", indicó.

Un mensaje final de unidad

Infantino concluyó su publicación asegurando sentirse orgulloso del desarrollo del campeonato y reiteró que el deporte debe servir para acercar a las personas, incluso en contextos de tensión.

"Me siento increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, a este gran Mundial. El fútbol puede elevarse por encima del odio", expresó.

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