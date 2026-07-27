A los 40 años, Vozinha cumplió el sueño que parecía imposible

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, firmó el contrato que lo vincula oficialmente con Colo Colo. El guardameta, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026, llegará a Chile este martes para iniciar una nueva etapa en su carrera.

El fichaje del portero se concretó después de varias semanas de negociaciones y del interés de otros clubes. Colo Colo anunció inicialmente su incorporación a través de sus redes sociales, aunque la firma del contrato todavía no había sido confirmada.

La tranquilidad llegó el sábado por la noche, cuando Vozinha suscribió el documento que lo une al club chileno por seis meses. El acuerdo contempla, además, una cláusula que permite extender el vínculo por un año más, dependiendo de la conformidad de ambas partes.

La fórmula busca proteger los intereses de Colo Colo en función del rendimiento deportivo del arquero, mientras que el futbolista mantiene la posibilidad de revisar el vínculo ante eventuales problemas de adaptación, según el portal de noticias La Tercera.

Llegará este martes a Chile

En Macul esperan que Vozinha arribe este martes a Santiago. Como parte del protocolo habitual para los nuevos fichajes, el arquero deberá someterse a los exámenes médicos correspondientes para confirmar que está en condiciones de defender la portería alba.

Una vez superadas esas pruebas y tras un periodo de adaptación, quedará a disposición del entrenador Fernando Ortiz.

Su última actuación oficial fue en el Mundial

El debut del guardameta caboverdiano con Colo Colo podría tardar debido a su periodo de inactividad. Su último partido oficial fue el 3 de julio, cuando defendió el arco de su selección en la derrota por 3-2 ante Argentina, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Dos semanas después, volvió a jugar en un encuentro de menor exigencia. Participó en el Juego de Leyendas disputado en la antesala de la final mundialista, donde España derrotó por 1-0 a la Albiceleste.

Colo Colo se impuso a otros clubes

La destacada actuación de Vozinha en el Mundial despertó el interés de clubes de distintos países. Sin embargo, el arquero buscaba una institución que le permitiera demostrar sus condiciones deportivas y no únicamente utilizar su imagen con fines de marketing.

En esa disputa, Colo Colo terminó imponiéndose a otros interesados, entre ellos el Inter Miami, y convenció al portero de afrontar el desafío en el fútbol chileno.

Después de varias semanas de descanso, durante las cuales incluso compartió momentos con distintas celebridades, Vozinha se prepara ahora para volver al trabajo y asumir el reto de defender uno de los arcos más importantes y exigentes del fútbol chileno.

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