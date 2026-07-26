El lateral izquierdo de la selección argentina, Nicolás Tagliafico, fue recibido entre aplausos por varios hinchas tras su regreso a Argentina.

El jugador, que también milita en el Olympique de Lyon, fue reconocido por las personas que se encontraban en el aeropuerto, quienes comenzaron a aplaudirlo al verlo.

Tagliafico, uno de los jugadores destacados del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante el Mundial 2026, se ganó el cariño de miles de aficionados por su entrega dentro del campo de juego.

Ante la muestra de afecto, el defensor levantó las manos para agradecer el apoyo de los hinchas, en una escena que reflejó el reconocimiento hacia su desempeño con la selección argentina.

Mira la programación en Red Uno Play