VIDEO: Tiene 59 años, sigue jugando y acaba de hacer historia con este gol

Kazuyoshi Miura continúa desafiando el paso del tiempo. El delantero japonés, reconocido mundialmente como "King Kazu", volvió a hacer historia este sábado 25 de julio al convertir un gol oficial con 59 años y cinco meses, consolidándose como el goleador de mayor edad en el fútbol profesional.

La nueva marca llegó durante la Copa del Emperador, uno de los torneos más tradicionales de Japón. Miura fue titular en la victoria por 7-0 sobre Iwaki FC durante la fase preliminar y aportó una de las anotaciones del encuentro.

El experimentado atacante marcó a los 52 minutos, cuando aprovechó una jugada por la banda para recibir el balón dentro del área y definir con un remate de pierna derecha, firmando el quinto gol de su equipo.

Con esta conquista, el delantero volvió a superar el récord de longevidad que ya estaba en su poder, reafirmando una carrera que comenzó en 1986, cuando debutó como futbolista profesional en Brasil.

A lo largo de más de cuatro décadas, Miura ha defendido clubes de Japón, Brasil, Italia, Croacia y Portugal, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del fútbol japonés y en un referente mundial por su permanencia en la alta competencia.

Aunque pertenece al Yokohama FC, actualmente juega a préstamo en el Fukushima United, equipo con el que continúa disputando partidos oficiales y también participa en la Copa del Emperador.

La vigencia de "King Kazu" ha sido atribuida a una exigente rutina de preparación física, que le ha permitido mantenerse en actividad a una edad poco habitual para el fútbol profesional. Su continuidad también lo mantiene como una de las figuras más reconocidas e influyentes del deporte japonés.

Con este nuevo gol, Kazuyoshi Miura amplía una marca que ya le pertenecía y sigue escribiendo capítulos históricos en una carrera que, a sus 59 años, continúa sorprendiendo al mundo del fútbol.

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