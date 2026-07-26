Revisa cómo va la fecha 11 del fútbol boliviano tras los primeros encuentros

La undécima fecha del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano ya comenzó a disputarse y dejó los primeros resultados que empiezan a marcar el rumbo de la jornada.

La acción se inició el viernes 24 de julio en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, donde Aurora derrotó por 3-2 a ABB en un encuentro con cinco goles y muchas emociones.

El sábado continuó la actividad con el triunfo de Always Ready por 3-1 sobre San Antonio de Bulo Bulo en el estadio Titán de Villa Ingenio. Más tarde, Guabirá hizo respetar su condición de local y goleó 4-1 a Real Oruro en el estadio Gilberto Parada de Montero.

En el cierre de la jornada sabatina, Oriente Petrolero logró una importante victoria como visitante al vencer por 2-1 a Independiente en el estadio Patria de Sucre.

a fecha continuará este domingo con tres compromisos. A las 15:00, Blooming recibirá a The Strongest en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Posteriormente, desde las 17:15, Bolívar enfrentará a Nacional Potosí en el estadio Hernando Siles de La Paz, mientras que el cierre dominical será a las 19:30, cuando Wilstermann se mida con Real Tomayapo en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí.

La fecha 11 concluirá el lunes con los partidos restantes, una jornada que podría generar cambios importantes en la tabla de posiciones del campeonato boliviano.

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