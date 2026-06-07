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Otro fin de semana sin fútbol profesional en Bolivia

Con los bloqueos de las carreteras el fútbol de la categoría profesional ha pasado a segundo plano.

Agencia APG

07/06/2026 10:57

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Foto: APG.
Bolivia.

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Debido a los conflictos sociales, la escasez de combustible y alimentos, este fin de semana tampoco habrá partidos del Campeonato de la División Profesional, que tiene 21 compromisos colgados, de los cuales ocho pertenecen a la novena fecha y sin una reanudación confirmada.

Con los bloqueos de las carreteras y el aumento en el precio de los alimentos, el país está enfocado en otras prioridades y el fútbol de la categoría profesional ha pasado a segundo plano, con un fin de semana de nuevo con silencio en los estadios del país.

De estos 21 compromisos que esperan fecha y hora para la realización, dos pertenecen a la sexta, dos a la séptima fecha, cinco a la octava, cuatro a la décima y ocho a la novena, que ha sido la más afectada.

Del mismo modo, la reprogramación de la fecha 11 a la 13 fue anulada por los problemas antes mencionados. Sin embargo, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) indicó que la novena jornada se disputaría el siguiente fin de semana, siempre y cuando los problemas sociales se levanten. Estos compromisos se llevarán delante de forma simultánea a la Copa Mundial 2026, tras pedir el permiso a la FIFA.

La dirigencia, por su lado, mantiene la planificación de completar el calendario deportivo en diciembre de este año, incluidas las fechas restantes del Campeonato y la realización de la Copa (torneo por series). La idea de una suspensión del segundo certamen del año queda descartada.

ESTOS SON LOS PARTIDOS REPROGRAMADOS:
SEXTA FECHA
Potosí:    Nacional Potosí         vs.    Aurora   
Oruro:    Totora Real Oruro         vs.    FC Universitario 

SÉPTIMA FECHA
Oruro:  Gualberto Villarroel          vs.    Real Tomayapo        
Potosí: Real Potosí                 vs.    ABB        

OCTAVA FECHA
El Alto: ABB             vs. Independiente
La Paz:    The Strongest         vs. O. Petrolero 
Potosí: Real Potosí         vs. San Antonio
Santa Cruz: Blooming         vs. Gualberto Villarroel San José
Oruro: Totora Real Oruro     vs. Always Ready

NOVENA FECHA
Cochabamba: San Antonio     vs. ABB 
Oruro: Gualberto Villarroel     vs. The Strongest 
El Alto: Always Ready         vs. FC Universitario 
Sucre: Independiente         vs. Real Potosí 
Santa Cruz: Blooming         vs. Real Tomayapo 
Potosí: Nacional Potosí         vs. Totora Real Oruro 
La Paz: Bolívar             vs. Guabirá 
Cochabamba: Aurora         vs. O. Petrolero 

DÉCIMA FECHA 
Oruro:    Totora Real Oruro    vs.    Gualberto Villarroel
Tarija:     Real Tomayapo     vs.    Independiente     
Potosí:    Real Potosí         vs.    Nacional Potosí  
La Paz:    The Strongest        vs.    Bolívar        

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