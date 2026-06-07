Otro fin de semana sin fútbol profesional en Bolivia

Con los bloqueos de las carreteras el fútbol de la categoría profesional ha pasado a segundo plano.
07/06/2026 10:57
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Debido a los conflictos sociales, la escasez de combustible y alimentos, este fin de semana tampoco habrá partidos del Campeonato de la División Profesional, que tiene 21 compromisos colgados, de los cuales ocho pertenecen a la novena fecha y sin una reanudación confirmada.
Con los bloqueos de las carreteras y el aumento en el precio de los alimentos, el país está enfocado en otras prioridades y el fútbol de la categoría profesional ha pasado a segundo plano, con un fin de semana de nuevo con silencio en los estadios del país.
De estos 21 compromisos que esperan fecha y hora para la realización, dos pertenecen a la sexta, dos a la séptima fecha, cinco a la octava, cuatro a la décima y ocho a la novena, que ha sido la más afectada.
Del mismo modo, la reprogramación de la fecha 11 a la 13 fue anulada por los problemas antes mencionados. Sin embargo, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) indicó que la novena jornada se disputaría el siguiente fin de semana, siempre y cuando los problemas sociales se levanten. Estos compromisos se llevarán delante de forma simultánea a la Copa Mundial 2026, tras pedir el permiso a la FIFA.
La dirigencia, por su lado, mantiene la planificación de completar el calendario deportivo en diciembre de este año, incluidas las fechas restantes del Campeonato y la realización de la Copa (torneo por series). La idea de una suspensión del segundo certamen del año queda descartada.
ESTOS SON LOS PARTIDOS REPROGRAMADOS:
SEXTA FECHA
Potosí: Nacional Potosí vs. Aurora
Oruro: Totora Real Oruro vs. FC Universitario
SÉPTIMA FECHA
Oruro: Gualberto Villarroel vs. Real Tomayapo
Potosí: Real Potosí vs. ABB
OCTAVA FECHA
El Alto: ABB vs. Independiente
La Paz: The Strongest vs. O. Petrolero
Potosí: Real Potosí vs. San Antonio
Santa Cruz: Blooming vs. Gualberto Villarroel San José
Oruro: Totora Real Oruro vs. Always Ready
NOVENA FECHA
Cochabamba: San Antonio vs. ABB
Oruro: Gualberto Villarroel vs. The Strongest
El Alto: Always Ready vs. FC Universitario
Sucre: Independiente vs. Real Potosí
Santa Cruz: Blooming vs. Real Tomayapo
Potosí: Nacional Potosí vs. Totora Real Oruro
La Paz: Bolívar vs. Guabirá
Cochabamba: Aurora vs. O. Petrolero
DÉCIMA FECHA
Oruro: Totora Real Oruro vs. Gualberto Villarroel
Tarija: Real Tomayapo vs. Independiente
Potosí: Real Potosí vs. Nacional Potosí
La Paz: The Strongest vs. Bolívar
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