Otro fin de semana sin fútbol profesional en Bolivia

Debido a los conflictos sociales, la escasez de combustible y alimentos, este fin de semana tampoco habrá partidos del Campeonato de la División Profesional, que tiene 21 compromisos colgados, de los cuales ocho pertenecen a la novena fecha y sin una reanudación confirmada.



Con los bloqueos de las carreteras y el aumento en el precio de los alimentos, el país está enfocado en otras prioridades y el fútbol de la categoría profesional ha pasado a segundo plano, con un fin de semana de nuevo con silencio en los estadios del país.



De estos 21 compromisos que esperan fecha y hora para la realización, dos pertenecen a la sexta, dos a la séptima fecha, cinco a la octava, cuatro a la décima y ocho a la novena, que ha sido la más afectada.



Del mismo modo, la reprogramación de la fecha 11 a la 13 fue anulada por los problemas antes mencionados. Sin embargo, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) indicó que la novena jornada se disputaría el siguiente fin de semana, siempre y cuando los problemas sociales se levanten. Estos compromisos se llevarán delante de forma simultánea a la Copa Mundial 2026, tras pedir el permiso a la FIFA.



La dirigencia, por su lado, mantiene la planificación de completar el calendario deportivo en diciembre de este año, incluidas las fechas restantes del Campeonato y la realización de la Copa (torneo por series). La idea de una suspensión del segundo certamen del año queda descartada.



ESTOS SON LOS PARTIDOS REPROGRAMADOS:

SEXTA FECHA

Potosí: Nacional Potosí vs. Aurora

Oruro: Totora Real Oruro vs. FC Universitario



SÉPTIMA FECHA

Oruro: Gualberto Villarroel vs. Real Tomayapo

Potosí: Real Potosí vs. ABB



OCTAVA FECHA

El Alto: ABB vs. Independiente

La Paz: The Strongest vs. O. Petrolero

Potosí: Real Potosí vs. San Antonio

Santa Cruz: Blooming vs. Gualberto Villarroel San José

Oruro: Totora Real Oruro vs. Always Ready



NOVENA FECHA

Cochabamba: San Antonio vs. ABB

Oruro: Gualberto Villarroel vs. The Strongest

El Alto: Always Ready vs. FC Universitario

Sucre: Independiente vs. Real Potosí

Santa Cruz: Blooming vs. Real Tomayapo

Potosí: Nacional Potosí vs. Totora Real Oruro

La Paz: Bolívar vs. Guabirá

Cochabamba: Aurora vs. O. Petrolero



DÉCIMA FECHA

Oruro: Totora Real Oruro vs. Gualberto Villarroel

Tarija: Real Tomayapo vs. Independiente

Potosí: Real Potosí vs. Nacional Potosí

La Paz: The Strongest vs. Bolívar

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