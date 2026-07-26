Duelos explosivos: la cartelera de partidos para este domingo en la fecha 11 del fútbol boliviano

La undécima fecha del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano continuará este domingo con una programación que promete emociones en tres escenarios del país.

La jornada comenzará a las 15:00, cuando Blooming reciba la visita de The Strongest en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, en uno de los partidos más esperados de la fecha.

Foto: Club Blooming

Posteriormente, desde las 17:15, Bolívar enfrentará a Nacional Potosí en el estadio Hernando Siles de La Paz, con el objetivo de hacerse fuerte como local y seguir sumando en el torneo.

Foto: Club Bolívar

El cierre de la jornada dominical será a las 19:30, cuando Nacional Potosí reciba a Real Tomayapo en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí.

Foto: Club Atlético Nacional Potosí

Con estos compromisos, la fecha 11 del fútbol boliviano entra en una etapa decisiva antes de completarse el lunes con los encuentros restantes.

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