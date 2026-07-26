Scaloni firmó un contrato simbólico hasta 2030 que le presentó un niño

El entrenador, que pasa unos días de descanso en Pujato, su ciudad natal, ha recibido constantes muestras de cariño por parte de los hinchas que se acercan hasta su domicilio para fotografiarse con él o conseguir un autógrafo. Sin embargo, uno de esos encuentros terminó convirtiéndose en un momento inolvidable.

Franco Ottaviani, un niño fanático de la Albiceleste, decidió ir más allá de pedir una firma en una camiseta. El pequeño preparó un documento con el título "Contrato para el Mundial 2030" y se lo entregó a Scaloni con la intención de convencerlo de seguir al frente del seleccionado argentino.

Lejos de ignorar la propuesta, el entrenador tomó el papel entre risas, lo firmó y devolvió el documento al pequeño, que celebró el gesto con una enorme sonrisa.

La historia no terminó allí. Tras el encuentro, el padre del niño publicó un video en redes sociales en el que Franco exhibe con orgullo el contrato firmado y lanza un mensaje dirigido al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

"Ahora te toca a vos", expresó el pequeño frente a la cámara, en un simpático pedido para que el máximo dirigente del fútbol argentino también rubrique la continuidad del entrenador hasta la Copa del Mundo de 2030.

El video rápidamente ganó repercusión y fue compartido por miles de usuarios, quienes elogiaron la creatividad del niño y aprovecharon para sumarse, entre bromas, al deseo de que Scaloni permanezca al mando de la selección.

La escena llega en un momento de incertidumbre para la Albiceleste. Tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el futuro del entrenador continúa sin definirse, ya que su vínculo con la AFA se extiende hasta diciembre y la decisión sobre una eventual renovación aún está pendiente.

Mientras tanto, el espontáneo gesto de un pequeño hincha se transformó en uno de los momentos más comentados de las vacaciones de Lionel Scaloni y reflejó el cariño que el técnico sigue despertando entre los aficionados argentinos.

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