Una investigación difundida por el diario brasileño O Globo reveló un dato poco conocido sobre la historia familiar de Lionel Messi: el capitán de la selección argentina también tiene vínculos con Brasil a través de su rama materna.

El hallazgo fue realizado por el historiador y banquero italiano Fiorenzo Santini, quien reconstruyó el árbol genealógico del astro argentino durante varios años. Su trabajo permitió establecer que Raniero Coccettini, tatarabuelo materno de Messi, nació en San Severino Marche, Italia, y emigró a Brasil junto a su esposa Rosa Ricchezza a finales del siglo XIX.

La pareja llegó al puerto de Santos el 20 de septiembre de 1899 a bordo del barco Washington. Posteriormente se trasladó a una finca en Rincão, en el interior del estado de São Paulo, donde Raniero trabajó como agricultor. Durante su registro en Brasil, su apellido sufrió modificaciones, una situación frecuente en la época debido a errores de transcripción.

Mientras residían en Brasil nacieron dos de sus hijos: Ermínia y Arderigo, este último inscrito posteriormente como Federico Cuccittini, quien sería el bisabuelo de Lionel Messi. Un año después de su nacimiento, la familia decidió mudarse a Rosario, Argentina, donde se asentó de manera definitiva.

Ya en territorio argentino nacieron Antonio Cuccittini, abuelo del futbolista, y posteriormente Celia María Cuccittini, madre del campeón del mundo, consolidando así el linaje familiar que daría origen al ocho veces ganador del Balón de Oro.

Santini explicó que la investigación comenzó cuando Messi empezaba a destacar con el Barcelona. Inicialmente rastreó la rama paterna del futbolista y, años más tarde, fue contactado por Jorge Messi para profundizar en el linaje materno con el objetivo de obtener la ciudadanía italiana.

Uno de los aspectos que permitió resolver el rompecabezas genealógico fue el apellido Cuccittini. Según el investigador, no existían registros de ese apellido en Italia, hasta que documentos aportados por una prima de la madre de Messi confirmaron que el cambio se produjo durante la estancia de la familia en Brasil.

Como reconocimiento a esta investigación y a sus orígenes familiares, Lionel Messi recibió en 2022 el título de ciudadano honorario de San Severino Marche, la localidad italiana donde nació su tatarabuelo materno.

El descubrimiento añade un nuevo capítulo a la historia personal del capitán argentino, quien a lo largo de su carrera ha protagonizado una de las mayores rivalidades del fútbol mundial frente a Brasil, país con el que ahora también queda unido por sus raíces familiares.

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