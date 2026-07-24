La esperada Finalissima entre Argentina y España vuelve a tomar fuerza. Luego de que el encuentro fuera suspendido a comienzos de este año por la situación de seguridad en Medio Oriente, surgió una nueva posibilidad para que ambas selecciones se enfrenten antes de que termine 2026.

El duelo, que reunirá a los campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024, estaba programado inicialmente para disputarse el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. Sin embargo, el agravamiento del conflicto bélico en la región obligó a cancelar el evento, dejando el título intercontinental en suspenso.

Según la prensa argentina, una de las fechas que gana terreno corresponde a la ventana internacional de noviembre, entre el 9 y el 17, período en el que se intentaría reprogramar el compromiso. No obstante, el principal obstáculo sigue siendo el calendario de España, que tiene previstos partidos oficiales de la UEFA Nations League durante esos días.

Otra alternativa sería aprovechar una ventana FIFA entre finales de septiembre e inicios de octubre, aunque nuevamente la agenda del conjunto dirigido por Luis de la Fuente aparece como un inconveniente debido a sus compromisos europeos.

Si ninguna de estas opciones prospera, la Finalissima podría aplazarse hasta 2027, un escenario que abriría nuevas dudas sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. El entrenador tiene contrato hasta finales de 2026 y, tras perder la final del Mundial ante España, reconoció que aún no decidió si continuará en el cargo.

La organización del partido también generó diferencias entre las federaciones. En los últimos meses se evaluaron distintas sedes y formatos, incluyendo Madrid, Roma e incluso una serie de ida y vuelta entre Europa y Sudamérica, pero ninguna propuesta logró el consenso necesario entre la AFA y la UEFA.

Mientras no exista una confirmación oficial, el esperado choque entre Argentina y España continúa en suspenso. Sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y todo indica que el fútbol podría tener, en los próximos meses, una nueva edición de un duelo que despierta enorme expectativa tras la final del Mundial 2026.

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