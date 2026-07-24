Gremio ficha al caboverdiano Cabral, autor del golazo a Argentina en el Mundial

Gremio continúa reforzando su plantel para afrontar la Copa Sudamericana y confirmó la incorporación del delantero caboverdiano Jovane Cabral, futbolista que dejó su huella en el Mundial 2026 al enfrentar a la Selección Argentina y convertir uno de los goles en el vibrante duelo de dieciseisavos de final.

El atacante de 28 años llegó como agente libre luego de finalizar su vínculo con Estrela Amadora de Portugal y firmó contrato con el club de Porto Alegre hasta diciembre de 2027.

Cabral fue uno de los protagonistas de la histórica participación de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. El combinado africano sorprendió al llegar a la fase eliminatoria y el extremo fue titular en dos encuentros, incluido el empate sin goles frente a España en la fase de grupos y el emocionante partido ante Argentina, que terminó con triunfo albiceleste por 3-2 en el tiempo suplementario.

Antes de regresar al fútbol brasileño, el atacante acumuló experiencia en el fútbol europeo. Surgido en las inferiores del Sporting de Lisboa, también defendió las camisetas de Lazio y Salernitana, en Italia, además de Olympiacos, en Grecia. En la última temporada del campeonato portugués disputó 27 encuentros con Estrela Amadora, en los que anotó siete goles y aportó una asistencia.

La llegada de Cabral representa una incorporación de peso para Gremio, que primero deberá superar a Bolívar en los octavos de final de la Copa Sudamericana para mantener vivo el sueño continental. Si el conjunto brasileño continúa avanzando, incluso podría encontrarse con Boca Juniors en una eventual serie de cuartos de final.

Mira la programación en Red Uno Play