Bolívar gana un partidazo (3-2) ante Gremio en el Hernando Siles

Bolívar derrotó 3-2 a Gremio de Brasil en el estadio Hernando Siles, por el partido de ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La Academia logró un triunfo importante en condición de local y viajará con ventaja mínima a Brasil para disputar la revancha de la llave.

Cauteruccio abrió el marcador

El equipo paceño tuvo un inicio efectivo. Martín Cauteruccio abrió el marcador al minuto de juego, poniendo rápidamente en ventaja a Bolívar. Sin embargo, Gremio reaccionó y llegó al empate a los 15 minutos por medio de Mathías Villasanti.

Dos minutos después, Robson Matheus volvió a poner arriba al cuadro celeste con el 2-1. El equipo brasileño no bajó los brazos y empató nuevamente a los 22 minutos con gol de Tetê.

Asprilla marcó el gol del triunfo

En el segundo tiempo, Bolívar encontró el tanto de la victoria por intermedio de Dairon Asprilla, quien convirtió a los 12 minutos del complemento para sellar el 3-2 definitivo.

Con ese resultado, el equipo boliviano dio el primer golpe en una serie exigente ante uno de los clubes históricos de Brasil.

Ventaja mínima para la revancha

El triunfo deja a Bolívar con ventaja mínima para el partido de vuelta, que se jugará en territorio brasileño. La serie sigue abierta, pero la Academia dependerá de sí misma para buscar la clasificación a la siguiente fase.

Gremio, por su parte, intentará revertir la llave como local, después de haber marcado dos goles en La Paz.

Una llave de alto nivel

El duelo forma parte de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que participan equipos provenientes de la fase de grupos de la Sudamericana y clubes que llegaron desde la Libertadores.

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