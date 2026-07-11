Noruega Vs Inglaterra: Sigue en vivo el relato del partido (0-0)

Gran duelo europeo en los cuartos de final del Mundial 2026. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo, aunque cuentan con una extensa rivalidad internacional: se enfrentaron en 12 ocasiones, con siete triunfos ingleses, tres empates y dos victorias noruegas.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Noruega continúa escribiendo la mejor página de su historia en la máxima cita del fútbol. De la mano de Erling Haaland, autor de los dos goles, los nórdicos derrotaron 2-1 a Brasil y alcanzaron por primera vez los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Por su parte, Inglaterra reafirmó su candidatura al título al superar por 3-2 a México en un intenso encuentro de octavos de final. Jude Bellingham, con un doblete, y Harry Kane, de penal, lideraron el triunfo del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

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