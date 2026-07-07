¡A Cuartos de final! Suiza derrota en penales a Colombia y avanza en el Mundial 2026

Tras igualar 0 a 0 en tiempo reglamentario, la selección de Suiza superó en el Mundial a Colombia por penales (4-3). Para el seleccionado ganador acertaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas, mientras que Manuel Akanji erró su ejecución. Dávinson Sánchez y Juan Hernández fallaron para el combinado eliminado. De esta forma, Suiza clasificó a Cuartos de Final.

Luego de empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario, se conoció al vencedor del duelo en los remates desde los doce pasos.

Cuando iban 98 minutos del segundo tiempo, el remate del defensor Jhon Lucumí pegó en el palo del arco rival y Colombia se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Granit Xhaka. El volante de Suiza efectuó 82 pases correctos.

Jefferson Lerma también jugó un buen partido. El volante de Colombia efectuó 59 pases correctos.

A los 99 minutos de la segunda etapa, el delantero Juan Hernández levantó al público con un caño a Remo Freuler.

El estratega de Suiza, Murat Yakin, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Gregor Kobel en el arco; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodrí­guez en la línea defensiva; Remo Freuler, Granit Xhaka y Ardon Jashari en el medio; y Fabian Rieder, Breel Embolo y Dan Ndoye en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Néstor Lorenzo salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Camilo Vargas bajo los tres palos; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jhon Arias, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la mitad de cancha; y James Rodrí­guez, Luis Suárez y Luis Díaz en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el BC Place Stadium fue Iván Bárton Cisneros.

En el duelo por del Mundial, Suiza venció en la tanda de penales a Colombia y pasó a Cuartos de Final. El próximo partido está previsto para el 11 de julio, marcando el comienzo de su travesía en la siguiente ronda.

Cambios en Suiza

102' A1 - Salió Fabian Rieder por Zeki Amdouni

45' 2T - Salió Ardon Jashari por Djibril Sow

70' 2T - Salió Ricardo Rodrí­guez por Miro Muheim

86' 2T - Salieron Denis Zakaria por Silvan Widmer y Breel Embolo por Cedric Itten

91' 2T - Salió Dan Ndoye por Ruben Vargas

Amonestados en Suiza:

5' 2T Granit Xhaka (Conducta antideportiva), 13' 2T Denis Zakaria (Conducta antideportiva) y 14' A1 Miro Muheim (Conducta antideportiva)

Cambios en Colombia

118' A2 - Salió Jhon Lucumí por Yerry Mina

65' 2T - Salieron James Rodrí­guez por Juan Fernando Quintero y Jhon Arias por Jaminton Campaz

81' 2T - Salió Luis Suárez por Juan Hernández

82' 2T - Salió Jefferson Lerma por Richard Rios

Amonestados en Colombia:

14' 2T Luis Suárez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 4' A1 Dávinson Sánchez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

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