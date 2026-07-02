España golea con autoridad a Austria (3-0) y sella su clasificación a los octavos de final

La Roja firmó un contundente 3-0 definitivo gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro, sellando con solvencia un partido que dominó de principio a fin frente al combinado de Ralf Rangnick para meterse con paso firme entre los dieciséis mejores del torneo.

Con este resultado, la selección española ratifica el buen momento que arrastra desde la fase de grupos y rompe con autoridad la sequía de casi medio siglo sin medirse ante el cuadro austríaco en una cita mundialista. El planteamiento de Luis de la Fuente neutralizó por completo las intenciones de los dirigidos por Ralf Rangnick, quienes no lograron reaccionar ante la efectividad de la Roja en el complemento. Ahora, el combinado español ya empieza a preparar su estrategia para afrontar los octavos de final, consolidándose como uno de los rivales más sólidos de la competición y manteniendo intacto el sueño de alzar la Copa del Mundo.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

La Roja y el Wunderteam vuelven a enfrentarse luego de 48 años sin verse las caras en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Ralf Rangnick accedieron a los 16avos como segundo del Grupo J, mientras que los de Luis de la Fuente se metieron en esta fase tras quedar como líder del Grupo H.

España tuvo una fase de grupos sólida, aunque con tramos de exigencia creciente. Igualó sin goles ante Cabo Verde, se impuso en un duelo de ritmo alto frente a Arabia Saudita por 4-2 y cerró su clasificación con una victoria ajustada 1-0 ante Uruguay.

Austria, en tanto, llega con una clasificación trabajada. Su camino incluyó una victoria por 3-1 ante Jordania, una derrota frente a Argentina por 2-0 y un empate 2-2 contra Argelia, resultados que le alcanzaron para avanzar a la fase eliminatoria.

Mira la programación en Red Uno Play