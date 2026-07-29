¿Beccacece a Bolivia? La FBF responde y confirma continuidad de Villegas

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) salió al paso de los rumores y desmintió categóricamente haber recibido una oferta de Sebastián Beccacece, ex seleccionador de Ecuador, para asumir la dirección técnica de la Selección Boliviana.

La aclaración fue realizada por José Toto Claure, director de Marketing de la FBF, quien respaldó plenamente la continuidad del profesor Óscar Villegas al frente del combinado nacional.

"Si vienen de redes sociales son especulaciones y hay que tomarlas como eso", afirmó Claure al referirse a la supuesta propuesta del entrenador argentino.

El directivo informó que Villegas se encuentra actualmente trabajando con la Selección Sub-20, preparando al equipo para disputar una serie de partidos amistosos frente a Brasil.

Asimismo, Claure adelantó que la Federación se encuentra en plena gestión para concretar rivales para la Selección mayor en las próximas fechas FIFA de septiembre y octubre.

Con estas declaraciones, la FBF cierra la puerta a cualquier cambio en el cuerpo técnico y ratifica su confianza en el proyecto encabezado por Óscar Villegas.

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