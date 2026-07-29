¡Vuelve la luz al Tahuichi! Garantizan partidos nocturnos sin nuevos cortes de energía

El estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera vuelve a estar en condiciones para albergar partidos nocturnos, luego de que se realizaran trabajos y pruebas en el sistema de iluminación para evitar nuevos cortes de energía durante los encuentros.

La preocupación surgió después de los constantes apagones registrados en anteriores partidos, una situación que generó incertidumbre entre los hinchas y los clubes, debido al riesgo de que un encuentro vuelva a detenerse por varios minutos.

Oriente Petrolero, en su momento, había expresado su preocupación y anunció que tomaría previsiones ante esta situación, ya que los cortes de luz durante los compromisos deportivos se habían convertido en un problema recurrente.

Ante esta situación, Reyes Antelo, director del Servicio Departamental de Deportes de Santa Cruz, explicó que se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del sistema eléctrico del escenario deportivo.

“Hemos hecho las pruebas el día lunes y martes en la noche, y ya no tenemos ese sobrecalentamiento que tenían los cables, entonces por ese lado estaríamos excelente”, afirmó Reyes Antelo en una entrevista con El Mañanero de Red Uno de Bolivia.

La autoridad también señaló que ahora dependerá de los clubes definir los horarios de sus partidos, ya sea en jornada diurna o nocturna.

“Ya depende de los equipos, ellos tienen la potestad de decidir a qué hora jugar, si en la tarde o en la noche”, agregó Reyes Antelo.

Con estas pruebas, desde la administración del estadio buscan brindar mayor seguridad y evitar que los encuentros deportivos vuelvan a verse interrumpidos por fallas en la iluminación.

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