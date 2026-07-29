Miguelito marcó un golazo para el Santos, pero fue reemplazado por Neymar y generó sorpresa

El delantero boliviano Miguel Ángel Terceros volvió a ser protagonista con la camiseta del Santos de Brasil al marcar un golazo en la victoria ante Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana 2026.

El Peixe logró avanzar a la siguiente fase del torneo tras imponerse por 4-2 en el partido de vuelta y cerrar la serie con un marcador global de 8-3. En ese encuentro, disputado la tarde-noche del martes, el atacante nacional fue clave para la reacción del equipo brasileño.

Santos comenzó abajo en el marcador, pero Miguelito apareció a los 39 minutos del primer tiempo para igualar el compromiso. El boliviano sacó un potente zurdazo desde el vértice del área grande, dejando sin opciones al arquero venezolano y desatando la celebración de los hinchas.

Sin embargo, pese a su buena actuación, Terceros fue sustituido en el segundo tiempo por Neymar, una decisión tomada por el entrenador Cuca que generó sorpresa y comentarios en redes sociales entre los seguidores del fútbol.

Tras el encuentro, el técnico brasileño no brindó detalles sobre el motivo del cambio durante la conferencia de prensa posterior al partido.

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