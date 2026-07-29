[VIDEO] Así fue el golazo de Miguelito que ayudó a Santos a avanzar en la Sudamericana

Miguel Ángel Terceros volvió a dejar su sello en el fútbol brasileño. El atacante boliviano fue protagonista en la clasificación de Santos a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2026 tras marcar un golazo que permitió al equipo brasileño reaccionar ante Universidad Central de Venezuela.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el Peixe, que se encontró en desventaja en el marcador. Sin embargo, a los 39 minutos del primer tiempo apareció Miguelito para devolverle la tranquilidad al conjunto dirigido por Cuca.

La jugada terminó con el boliviano ubicado cerca del vértice del área grande, desde donde sacó un potente remate de zurda que venció la resistencia del arquero venezolano y se convirtió en el empate del compromiso.

El tanto de Terceros fue clave para la remontada de Santos, que terminó imponiéndose por 4-2 en el partido de vuelta y cerró la serie con un marcador global de 8-3 para avanzar en la Copa Sudamericana.

Miguelito, que viene ganando protagonismo en el equipo brasileño, volvió a responder con una aparición decisiva en un torneo internacional, dejando una nueva muestra de su calidad ofensiva.

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