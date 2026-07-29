La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) indicó este miércoles que no sabía nada de los planes de la FIFA para vender participaciones privadas de la Copa del Mundo y que están "preocupados" por la falta de gobernanza y transparencia.

La FIFA confirmó este martes que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, por medio de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Sin embargo, esta nueva iniciativa, que es vista como una forma de vender participaciones a entes privados del Mundial, la joya de la corona de la FIFA, ha sido criticada por la UEFA, que considera que se ha "traspasado una línea".

La FA publicó este miércoles un comunicado expresando su preocupación por este movimiento.

"No teníamos ninguna información sobre esta propuesta y no tenemos ningún detalle sustancial, incluyendo cuál es la proposición y cuáles son las condiciones. Con tan poca información, estamos muy preocupados sobre la falta de gobernanza, de sustancia y de principios. Cuando la propuesta sea compartida con total transparencia, como ha sido prometido por la FIFA, daremos nuestra opinión", manifestó la FA.

Ante la abrupta propuesta, las federaciones UEFA han programado una reunión de emergencia esta semana para tratar cuáles son los próximos pasos a realizar, según informó la cadena británica BBC.

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