¿El último baile? Revelan cuándo se despedirá Cristiano Ronaldo de Portugal

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal parece estar llegando a su capítulo final. Tras la participación del conjunto luso en el Mundial 2026, donde fue eliminado por España en los octavos de final, nuevas informaciones apuntan a que el delantero tendría programado un partido de despedida antes de poner fin a su trayectoria internacional.

Cristiano Ronaldo jugador de la selección de Portugal. Foto: redes sociales (Facebook).

Según reportó el periodista Mohammed Awaad y recogieron medios internacionales, el histórico atacante vestiría por última vez la camiseta portuguesa el próximo 24 de septiembre, cuando Portugal enfrente a Gales por la Liga de Naciones. El duelo se disputaría en el estadio José Alvalade, en Lisboa, escenario donde comenzó a forjarse la carrera del futbolista en las divisiones inferiores del Sporting.

Cristiano Ronaldo jugador de la selección de Portugal. Foto: redes sociales (Facebook).

De confirmarse, el compromiso servirá como homenaje a uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol portugués. Ronaldo deja un legado difícil de igualar, con 146 goles en 233 partidos, cifras que lo convierten en el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia de la selección de Portugal. En el reciente Mundial también aportó tres tantos, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo.

Tras la caída frente a España surgieron especulaciones sobre una posible continuidad hasta la Eurocopa 2028 o incluso el Mundial de 2030. Sin embargo, las versiones más recientes indican que el delantero optaría por cerrar su etapa con la selección este mismo año, aunque seguirá compitiendo a nivel de clubes con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo jugador de la selección de Portugal. Foto: redes sociales (Facebook).

Además de prolongar su carrera como futbolista, Cristiano Ronaldo ya comenzó a desarrollar nuevos proyectos fuera de las canchas. El portugués dará un paso en la industria audiovisual con su participación en la serie Day 1s, donde tendrá funciones como productor ejecutivo y actor invitado.

La producción estará centrada en el mundo del fútbol y narrará la historia de un reconocido representante de jugadores, personaje interpretado por el actor Damian Lewis. Con este nuevo desafío, el cinco veces ganador del Balón de Oro amplía su presencia en el ámbito empresarial y del entretenimiento mientras se acerca el final de una brillante carrera con la selección portuguesa.

Mira la programación en Red Uno Play