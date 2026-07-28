¿Es cierto lo de Beccacece a La Verde? La Red Uno investigó y esto es lo que se sabe

Una versión que comenzó a circular ayer lunes en medios ecuatorianos generó revuelo en Bolivia al señalar que el entrenador argentino Sebastián Beccacece, extécnico de la selección de Ecuador, estaría cerca de convertirse en el nuevo director técnico de La Verde.

La información tuvo su origen en una publicación de la cuenta de X Mr. Offsider y posteriormente fue replicada por portales como Bolavip y El Futbolero, además de otros medios deportivos de Bolivia, que se hicieron eco de la versión.

Los reportes incluso señalaban que Beccacece percibiría un salario de 1,5 millones de dólares anuales, una cifra inferior a la que recibía durante su etapa al frente de la selección ecuatoriana. Asimismo, indicaban que para concretar su llegada sería necesaria la salida del actual seleccionador, Óscar Villegas.

Ante la repercusión que alcanzó el rumor, Red Uno de Bolivia se contactó con dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para verificar la información. Desde la entidad federativa fueron contundentes al señalar que no existe ninguna negociación ni acercamiento con Sebastián Beccacece, descartando por completo la posibilidad de su llegada al combinado nacional.

Con esta aclaración, la FBF desmintió las versiones difundidas durante la jornada y dejó sin sustento las publicaciones que vinculaban al estratega argentino con la selección boliviana.

Por el momento, Óscar Villegas continúa al frente de La Verde, mientras la Federación mantiene su planificación deportiva sin cambios y sin conversaciones con el exseleccionador ecuatoriano.

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