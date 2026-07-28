[VIDEO] El Dibu Martínez sorprende al pasear una llama durante sus vacaciones en Argentina

Lejos de la presión de las canchas y los grandes escenarios del fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez por una escena muy diferente. El guardameta argentino publicó un video en sus redes sociales en el que aparece paseando una llama durante sus vacaciones en el campo argentino.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y acumularon miles de reproducciones, además de una gran cantidad de comentarios de aficionados que reaccionaron con humor y sorpresa ante el singular momento protagonizado por el arquero.

Martínez aprovecha estos días de descanso luego de una intensa temporada y de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026, donde volvió a ser una de las principales figuras del equipo gracias a sus intervenciones bajo los tres palos.

Aunque la Albiceleste no pudo conquistar el título tras caer por 1-0 frente a España en la final, el guardameta fue uno de los jugadores más destacados del encuentro al evitar que el marcador fuera más amplio con varias atajadas decisivas.

Mientras se prepara para afrontar nuevos desafíos deportivos, el "Dibu" disfruta de unas vacaciones alejadas del fútbol profesional, compartiendo con sus seguidores momentos cotidianos que también generan furor en las redes sociales.

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