La victoria de Aston Villa por 2-1 frente a Manchester United dejó una de las imágenes más llamativas de la temporada en Villa Park, con Emiliano “Dibu” Martínez como protagonista principal. El club difundió un video que mostró el detrás de escena del festejo del arquero argentino, quien celebró el triunfo con un gorro de Papá Noel con el escudo del equipo, generando una conexión especial con la afición.

En las imágenes se observa a Martínez acercarse a la tribuna donde se encontraba un joven hincha que llevaba un gorro navideño en los colores del club. El arquero le entregó su camiseta y, a cambio, le pidió el gorro, que se colocó ante el aplauso generalizado del estadio. Luego, realizó un breve baile frente a la hinchada, provocando una ovación, antes de devolver el gorro al niño en un gesto de cercanía y gratitud.

El festejo se dio en el contexto de un partido exigente para el conjunto de Birmingham. Aston Villa se impuso con goles de Morgan Rogers, mientras que Matheus Cunha descontó para el visitante. La seguridad de Martínez fue clave para sostener el resultado, con cuatro atajadas determinantes a lo largo del encuentro.

Durante el primer tiempo, el arquero argentino sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un choque con Matty Cash. El cuerpo médico ingresó de inmediato al campo, pero Martínez logró continuar y terminó siendo una de las figuras del partido, ratificando su importancia en el equipo.

Con este triunfo, Aston Villa alcanzó los 36 puntos y se mantiene entre los primeros puestos de la Premier League, solo por detrás de Arsenal y Manchester City. El próximo desafío será ante Chelsea, en condición de visitante.

