TEMAS DE HOY:
Anciano muerto en micro Anciano fallecido accidente de tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El emotivo gesto navideño del Dibu: regaló su camiseta, tomó un gorro y bailó

El arquero argentino protagonizó un gesto emotivo con un joven hincha tras la victoria de Aston Villa sobre Manchester United, en una jornada que lo tuvo como figura dentro y fuera de la cancha. 

Martin Suarez Vargas

24/12/2025 11:40

Emiliano el Dibu Martínez, arquero del Aston Villa. Foto: Internet.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

La victoria de Aston Villa por 2-1 frente a Manchester United dejó una de las imágenes más llamativas de la temporada en Villa Park, con Emiliano “Dibu” Martínez como protagonista principal. El club difundió un video que mostró el detrás de escena del festejo del arquero argentino, quien celebró el triunfo con un gorro de Papá Noel con el escudo del equipo, generando una conexión especial con la afición.

En las imágenes se observa a Martínez acercarse a la tribuna donde se encontraba un joven hincha que llevaba un gorro navideño en los colores del club. El arquero le entregó su camiseta y, a cambio, le pidió el gorro, que se colocó ante el aplauso generalizado del estadio. Luego, realizó un breve baile frente a la hinchada, provocando una ovación, antes de devolver el gorro al niño en un gesto de cercanía y gratitud.

El festejo se dio en el contexto de un partido exigente para el conjunto de Birmingham. Aston Villa se impuso con goles de Morgan Rogers, mientras que Matheus Cunha descontó para el visitante. La seguridad de Martínez fue clave para sostener el resultado, con cuatro atajadas determinantes a lo largo del encuentro.

Durante el primer tiempo, el arquero argentino sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un choque con Matty Cash. El cuerpo médico ingresó de inmediato al campo, pero Martínez logró continuar y terminó siendo una de las figuras del partido, ratificando su importancia en el equipo.

Con este triunfo, Aston Villa alcanzó los 36 puntos y se mantiene entre los primeros puestos de la Premier League, solo por detrás de Arsenal y Manchester City. El próximo desafío será ante Chelsea, en condición de visitante.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD