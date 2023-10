¡Dibu Martínez ganó el premio al mejor arquero del mundo!

Cargando...

París, Francia

Tras su increíble actuación en el Mundial de Qatar, el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez se llevó el premio Yachine Trophy 2023 en la gala por el Balón de Oro, que se celebra en la ciudad de París.

El jugador de Aston Villa, club que se encuentra actualmente en la quinta posición de la Premier League, compitió con Ederson, Thibaut Courtois, Bono, Marc André Ter Stegen.

Cuando la leyenda marfileña Didier Drogba lo nombró como ganador, Dibu sonrió, se puso de pie, caminó y subió al escenario. Mientras aguardaba su premio se llevó una gran sorpresa, puesto que, en ese momento apareció su padre, Alberto Martínez y le hizo entrega de la estatuilla.

“Ante todo, ¡qué sorpresa!. El Gordo (por su papá) me siguió a todos lados desde chico. Me dan ganas de llorar”, inició su discurso. “Obviamente esto no hubiera sido posible sin mis compañeros de selección, cuerpo técnico, toda la gente de Aston Villa. Esto es un mimo a mi carrera, pero tengo una familia hermosa, dos hijos, mis viejos... Repito: esto es un gran mimo, pero lo más importante ya lo gané", finalizó.