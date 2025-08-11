TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Desde cuándo rige el auto de buen gobierno para las elecciones generales?

La presidenta del TED de Santa Cruz, María Cristina Claros, recordó que “los actos públicos de campaña y la propaganda en medios masivos concluyen el miércoles 13 de agosto”, un día antes de iniciarse el silencio electoral.

Charles Muñoz Flores

11/08/2025 14:37

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido un cronograma claro de prohibiciones y restricciones que buscan garantizar el orden y la transparencia en las elecciones generales previstas para el domingo 17 de agosto.

Estas medidas, conocidas como el auto de buen gobierno, entran en vigencia progresivamente desde el jueves 14 de agosto y se extienden hasta el día posterior a las elecciones.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, explicó que “desde las 00:00 horas del jueves 14 de agosto hasta las 18:00 horas del domingo 17 queda prohibida toda manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas”, marcando el inicio del llamado silencio electoral. Este periodo de 72 horas permite a los votantes reflexionar y tomar una decisión informada sin presiones externas.

Asimismo, desde la medianoche del viernes 15 de agosto hasta el mediodía del lunes 18 está prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, tanto en domicilios particulares como en establecimientos públicos. Esta medida busca evitar altercados que puedan afectar la tranquilidad del proceso electoral.

El auto de buen gobierno también incluye la prohibición del porte de armas de fuego, objetos punzocortantes o cualquier instrumento peligroso durante el día de las elecciones. A esto se suma la restricción total de circulación y traslado de vehículos sin autorización especial, con el fin de asegurar la libre movilidad y seguridad en los centros de votación.

Finalmente, la presidenta Claros recordó que “los actos públicos de campaña y la propaganda en medios masivos concluyen el miércoles 13 de agosto”, un día antes de iniciarse el silencio electoral.

 

