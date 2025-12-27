Si va a viajar, estos son los tramos con restricciones y desvíos según la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) difundió este sábado 27 de diciembre su reporte actualizado de transitabilidad, en el que detalla el estado de varios tramos de la Red Vial Fundamental, advirtiendo sobre restricciones vehiculares, desvíos y trabajos de rehabilitación en distintos departamentos del país.

La entidad recordó que administra 83 tramos a nivel nacional y recomendó a los conductores circular con precaución, no exceder la velocidad y respetar la señalización vial, especialmente en zonas afectadas por trabajos y condiciones climáticas adversas.

Tramos con restricciones y desvíos

Según el reporte oficial, en Cochabamba, el tramo Llavi Llavi (ACC Cpto. SNCJ) – Bombeo presenta restricción vehicular especial debido a trabajos de rehabilitación, permitiéndose la circulación solo en horario nocturno, de 17:30 a 07:00.

En el departamento de La Paz, el tramo Patamanta (CR RT A Pucarani) – Huarina se encuentra transitable con desvíos, con habilitación de dos carriles, mientras que el cruce Charazani – Puente Santa Ana está no transitable a causa de un derrumbe, por lo que se recomienda tomar previsiones.

En Tarija, la vía Itacua – La Central permanece transitable con desvíos, debido a trabajos de mantenimiento con equipo pesado.

Situación en Beni y Santa Cruz

En el departamento del Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande registra restricción vehicular especial, ya que se encuentra en evaluación por afectaciones en el sector.

En Santa Cruz, el tramo San Germán – Puente (Chilo Lim, Dpto. Cochabamba) está transitable con desvíos, debido a afectaciones en la alcantarilla, mientras que la ruta Bermejo – La Angostura presenta circulación restringida a un solo carril, por trabajos de rehabilitación con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo.

Recomendaciones a los usuarios

La ABC instó a los usuarios a informarse antes de emprender viaje y a respetar las indicaciones del personal técnico desplegado en los tramos críticos.

