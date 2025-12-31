Feriado largo con vías expeditas: la ABC garantiza transitabilidad

A pocos días del feriado de Año Nuevo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que las rutas interdepartamentales de Santa Cruz están expeditas, aunque bajo estrictas medidas de precaución. El Presidente Ejecutivo de la entidad, Ernesto Farfán, advirtió que la gestión actual enfrenta serias limitaciones financieras para cubrir la Red Vial Fundamental.

"Tenemos un presupuesto de 320 millones de bolivianos en papeles, pero en recursos nos llegó el 60% para atender más de 17 mil kilómetros", señaló el ejecutivo.

La atención institucional se concentra actualmente en los Valles Cruceños, donde zonas como Chorro Viejo y Samaipata presentan una alta vulnerabilidad por derrumbes recientes. Farfán explicó que el daño estructural en el tramo a Samaipata asciende a 150 millones de bolivianos, superando por mucho el presupuesto ordinario de conservación de 3.5 millones. Ante esta disparidad, se ha gestionado una primera fase de 28 millones de bolivianos para ensanchamiento de plataforma y drenajes.

En puntos específicos como la Doble Vía a Cuevas, la circulación se mantiene restringida a un solo carril para facilitar las labores de emergencia.

La ABC ha dispuesto maquinaria pesada y personal técnico trabajando las 24 horas para garantizar que la plataforma vial responda ante la inestabilidad del terreno. Se recomienda a los viajeros realizar sus recorridos durante el día y utilizar obligatoriamente el cinturón de seguridad ante posibles eventos climáticos.

Para mitigar riesgos, la estatal puso a disposición el portal transitabilidad.gob.bo, que actualiza el estado de las rutas cada ocho horas mediante el reporte de 83 ingenieros de tramo.

"Los transportistas y familias pueden tener una idea casi en tiempo real del estado de las carreteras, no solo por clima, sino también por problemas sociales", destacó Farfán. Además, se habilitó la línea de emergencia 71219232 para recibir reportes directos desde cualquier punto del país.

Hacia el futuro, la presidencia de la ABC subrayó la urgencia de implementar un nuevo modelo de gestión que supere las deficiencias del sistema heredado. "Necesitamos un nuevo sistema de conservación vial, mucho más eficiente y con una normativa que permita atender emergencias de forma oportuna", sostuvo el vocero. Por ahora, el plan de contingencia se mantiene activo en Beni y Cochabamba, con restricciones específicas para vehículos de carga pesada.

