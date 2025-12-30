ATT y transporte interdepartamental acuerdan alza del 40% en pasajes por 180 días

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y el sector del transporte interdepartamental acordaron un incremento del 40% en las tarifas de pasaje, el cual entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026.

La determinación fue asumida tras una reunión sostenida entre la ATT, la Confederación de Choferes de Bolivia y representantes del transporte libre de todo el país. Según lo establecido, el aumento tendrá carácter transitorio y se aplicará por un periodo de 180 días en todas las rutas nacionales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y el sector transportista, la medida responde a la eliminación de la subvención al diésel, situación que —según los choferes— incrementó de manera significativa los costos operativos, obligando a una actualización de las tarifas para garantizar la continuidad del servicio.

La ATT informó que las nuevas tarifas serán de cumplimiento obligatorio desde la fecha establecida y que se desplegarán operativos de control en terminales y carreteras para evitar cobros excesivos o irregulares durante el periodo de vigencia del ajuste.

Asimismo, se señaló que durante los seis meses de aplicación del incremento se realizará una evaluación técnica de los costos del sector, con el objetivo de definir una estructura tarifaria definitiva una vez concluido el plazo transitorio.

